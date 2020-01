Verschoben

(ok). Das Spiel der Drittliga-Handballer des TuS Vinnhorst gegen die Bundesligareserve des SC Magdeburg, das am 11,. Januar stattfinden sollte, wird verschoben. Grund: ein U-20-Lehrgang der Nationalmannschaft. Neuer Termin in der Wendlandhalle in Herrenhausen ist voraussichtlich Sonntag, 23. Februar.