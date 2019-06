Vertragsverlängerung

Mait Patrail bleibt bei den RECKEN

Die TSV Hannover-Burgdorf kann die nächste Personalentscheidung verkünden. DIE RECKEN und Mait Patrail vereinbarten, die seit 2012 bestehende Zusammenarbeit bis zum 30. Juni 2020 zu verlängern. Der estnische Rückraumspieler wird damit im nächsten Jahr in seine achte Saison bei Niedersachsens Spitzenhandballern gehen. „Wir haben Mait im letzten Jahr schmerzhaft vermisst. Er kann sowohl in der Abwehr als auch im Angriff unterschiedliche Positionen spielen und verschiedene Rollen einnehmen, so dass er für uns eine wichtige Funktion hat“, sagt RECKEN-Trainer Carlos Ortega.Patrail selbst ist froh, auch weiterhin das RECKEN-Trikot zu tragen „Ich freue mich sehr, dass ich in Hannover bleiben kann, denn wir fühlen uns hier sehr wohl. Die letzte Saison war sehr hart für mich, aber ab sofort möchte ich den Blick nach vorne richten und hoffe, dass ich der Mannschaft in der kommenden Spielzeit wieder helfen kann.“ Seit dem Wochenende weilt der Rückraumspieler in seiner estnischen Heimat, ehe er zum Trainingsstart am 16. Juli in die niedersächsische Landeshauptstadt zurückkehren wird.In den letzten Wochen hatte sich der 31-jährige beim von Heidmar Felixson trainierten Perspektivkader fit gehalten und die letzten Schritte auf dem Weg zu seinem Comeback nach überstandenem Kreuzbandriss unternommen. „Die Qualitäten und Stärken von Mait sind uns hinlänglich bekannt. In den letzten Wochen und Monaten hat er hart an seiner Rückkehr auf das Spielfeld gearbeitet. Wenn er gesund bleibt, kann er im System von Trainer Carlos Ortega eine wichtige Funktion einnehmen“, erklärt der sportliche Leiter Sven-Sören Christophersen.