Viele starke Aktionen

Regions-Einzel-Meisterschaft U12 in Barsinghausen

Jetzt fand die Regions-Einzel-Meisterschaft U12 in Barsinghausen statt. Der JC Godshorn startete dort mit sieben Kämpfern (zwei Mädchen/fünf Jungen). Gekämpft wurde in gewichtsnahen Pools.Lukas Stratmann (35,5 Killogramm) nahm zum ersten Mal mutig an einem Turnier teil! In der Gewichtsklasse bis 36,6 Kilogramm hat er starke Aktionen gezeigt. Auch wenn es diesmal nicht auf das Treppchen reichte hat er doch viel Erfahrung gesammelt. Platz 5 für Lukas.Lum Serif (40,4 Kilogramm) trat in der Gewichtsklasse bis 41,4 Kilogramm an.Ttrotz einer leichten Erkältung entschied er einen Kampf für sich und errang damit den zweiten Platz.Valentin Frost (42,9 Kilogramm) hatte in der Gewichtsklasse bis 47,9 Kilogramm nur einen Gegner, den er trotz des hohen Gewichtunterschieds immer im Griff hatte. Valentin erreicht sehr verdient den ersten PlatzBaldur Wichmann (22,2 Killogramm) hatte in der kleinsten Gewichtsklasse keine Gegner. Nach Absprache kämpfte Baldur eine Gewichtklasse höher (bis 7,8 Kilogramm) mit und mischte dort sehr gut mit! Baldur verlor zwar die ersten zwei Kämpfe , aber gewann die folgenden zwei Begegnungen mit Supertechniken und jeweils mit maximal möglichen zehn Punkten. Platz 3 in dieser Gewichtsklasse – Baldur nahm natürlich auch die Goldmedaille in seiner Klasse mit.Thorge Wichmann (29,4 Kilogramm) musste in einem starken 6er Pool bis 30,3 Kilogramm antreten. Zwei Begegnungen verlor Thorge knapp, aber drei Kämpfe gewann er durch starke Techniken sicher, sodass er durch die bessere Unterbewertungspunktzahl den zweiten Platz erreichte.Zoe Gradtke (46,3 Kilogramm) und Lucie Melis (42,9 Kilogramm) traten mal wieder mit einer weiteren Teilnehmerin in der gleichen Gewichtsklasse bis 46,3 Kilogramm an. Zoe musste als erstes gegen die Kämpferin aus Grasdorf antreten und verlor knapp. Auch Lucie verlor knapp gegen die Grasdorferin. Somit entschied das vereinsinterne Duell über die Platzierung zwei und drei. Zoe konnte den Kampf gewinnen und belegt den zweiten Platz, Lucie den dritten Platz. Gratulation an alle Kämpfer!!! Alle sieben JCGler sind für den 22. September für die Bezirkseinzelmeisterschaft (BEM U12) qualifiziert und gemeldet! Wer gern einmal Judo ausprobieren möchte, ist gern zu einem Schnuppertraining in der Hermann-Löns-Schule in Langenhagen, Niedersachsenstraße eingeladen. Training ist montags, dienstags, donnerstags und freitags. Die genauen Zeiten finden Interessierte unter www.jcgodshorn.deAuch Kinder, Jugendliche und Erwachsene mit Handicap sind herzlich willkommen. Sie trainieren freitags ab 18 Uhr.