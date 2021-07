Vielfältiges Tanzprogramm

Sommerferienprogramm des Rock'n'Roll Club Albatros

Nach der langen Sportpause in der ersten Jahreshälfte bietet der Rock’n’Roll Club Albatros im Sparta Langenhagen in den Sommerferien ein vielfältiges und kostenloses Schnupperprogramm für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Die Kurse finden in der Zeit vom 4. bis 26. August. jeweils am Mittwoch und Donnerstag statt.Der Club bietet folgende Kurse an: Rock'n'Roll für Kinder (sieben bis zehn Jahre) Stufe 1 und 2, Rock'n'Roll für Kinder (zehn bis 13 Jahre) Stufe 1 und 2, Rock'n'Roll für Jugendliche und Erwachsene, Boogie Woogie – der Rock'n'Roll der 50er Jahre für Jugendliche und Erwachsene, Charleston und mehr für Jugendliche und Erwachsene , Musical- und Showtanz für Jugendliche und Erwachsene.Die Kurse finden in Langenhagen statt. Die genauen Kursorte und die Zeiten der einzelnen Übungsgruppen werden den Teilnehmern bei Anmeldung mitgeteilt.Interessierte können sich bei Michael Höhne unter der Telefonnummer (0171) 3 24 80 21, oder E-Mail Adresse michael.hoehne@ymail.com informieren.Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich damit die Teilnehmer bei Kursverschiebungen rechtzeitig benachrichtigt werden können.