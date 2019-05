Voltigierer suchen Meister

Turnier bei Hubertus am 25. und 26. Mai

Auch in diesem Jahr wird der Reit-, Fahr- und Voltigierverein Hubertus Langenhagen Ausrichter der Minimasters sein. Am Sonnabend 25. und Sonntag 26. Mai werden sich die Nachwuchsvoltigierer der Region Hannover miteinander messen. Darüber hinaus haben sich weitere Vereine aus dem Harz, Braunschweig, Nienburg und Hildesheim angekündigt. Es wird Gruppenwettbewerbe der Leistungsklassen G-A geben sowie Einzel- und Doppelwettbewerbe der Klassen G und F. Die Veranstaltung findet am Samstag in der Zeit von 8.30 bis 18 Uhr und am Sonntag von 8.200 bis 17 statt. Der Eintritt ist frei. Besucher sind herzlich willkommen.Ihnen wird die Anreise per Fahrrad oder zu Fuß empfohlen. Eine Zeiteinteilung ist zu finden unter www.rfvv-hubertu-langenhagen.de.