Vom Minimausabzeichen bis zum orangenen Gürtel

Prüfungswoche beim VfB Langenhagen

In den letzten Trainingstagen vor den Ferien standen zahlreiche Prüfungen bei den Judoka des VfB auf dem Plan. So zeigten unsere Jüngsten, dass sie Schattenlauf, Farbrisiko und verschiedene Sprünge sicher beherrschen. Auch die Judorolle und kleine Standkämpfe funktionieren schon super und so freuten sich Aselya, David, Hugo, Leni, Lia, Luca, Max und Mika über ihre neuen Minimausabzeichen. Besonders aufgeregt waren drei Judomäuse, die sich ihrer ersten Gürtelprüfung stellten. Souverän zeigten sie ihre Fallschule, die ersten Würfe und Haltetechniken und dass sie am Boden schon richtig kämpfen können. Stolz durften sich am Ende der Stunde Leander Müller, Mia-Liu Niermann und Mira Thom den weißgelben Gürtel umbinden. Schon einige Techniken mehr mussten zwei Kinder der ersten Freitagsgruppe zeigen. Vor ihrer gesamten Trainingsgruppe zeigten die beiden sehr dynamisch ihre Stand- und Bodentechniken, die Fallschule und die Übungskämpfe wurden dann zusammen mit der gesamten Trainingsgruppe unter den strengen Prüferaugen absolviert. Sehr glücklich sind Nila Hannibal und Oskar Sierek, denn sie tragen nun den gelben Gürtel. Auch drei Anwärter für den orangen Gürtel mussten sich den Randoriaufgaben (Übungskampf) in ihren Trainingsgruppen stellen, bevor sie ihr Programm, auf das sie sich sichtlich intensiv vorbereitet hatten, den Prüfern demonstrierten. Sie konnten mit ihren Leistungen überzeugen und so dürfen sich Hannah Lohmann, Phil Thom und Sarah Weichelt von nun an den orangenen Gürtel umbinden.Nun machen die Judoka des VfB erst einmal Sommerferien. Wenn du Lust hast, Judo mal auszuprobieren, dann komm doch nach den Ferien einfach mal vorbei und mach mit, die ersten drei Stunden sind kostenlose und unverbindliche Schnupperstunden! Zu finden sind wir dienstags (ab sieben Jahre) und donnerstags (ab elf Jahre) ab 18 Uhr in der Gymnastikhalle des Gymnasiums und freitags ab 15.45 Uhr und ab 17.30 Uhr in der Friedrich-Ebert-Schule. Nähere Infos zum Thema Judo hält auch die Vereinshomepage bereit: www.vfb-langenhagen.de.