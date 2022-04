Vom Spezialisten für Grünes

Freude bei G1-Junioren von Sparta über Trikots

Nach langer Wartezeit freuen sich die G1-Junioren von Sparta über ihre neuen Fußball-Trikots. Ermöglicht hat dies Metin Gören, Inhaber von M&M Garten- und Landschaftsbau, Und was passt besser zu einer Fußballmannschaft als ein Spezialist für Grünes und den Außenbereich. Kaum in den Händen, wurden die Trikots sofort angezogen und voller Stolz präsentiert. Die neue Saison kann kommen. Die Sechsjährigen spielen noch nicht in eigenen Ligen, aber niedersachsenweit so genannte Funino-Turniere.