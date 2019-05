MTB Baskets bieten Camp in den Sommerferien an

(ok). Wer hat Lust, Basketball von der Pike auf zu lernen? Die MTB Baskets Hannover laden für Sonnabend, 6., und Sonntag, 7. Juli, zwischen 10 und 17 Uhr zu einem Basketballcamp für Kinder und Jugendliche zwischen sieben und 14 Jahren ein. Erfahrene und qualifizierte Coaches übernehmen das Training in der Sporthalle des SC Langenhagen an der Leibnizstraße. Die Kosten liegen bei 60 Euro inklusive Mittagessen und Campshirt. Anmeldungen bitte an info@baskets-hannover.de unter Angabe von Name, Geschlecht, Geburtsdatum, Telefon, E-Mail, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort und T-Shirt-Größe (XS bis 3XL). Darüber hinaus Besonderheiten wie Medikamente, Allergien und Vegetarier.