Von der Weihnachtsfeier zum Showact

SCL: neues Turn-Event am Sonnabend, 25. Januar, in der IGS-Sporthalle

Beim Mädchenturnen des SCL entstand vor 15 Jahren der Grundgedanke zu einer Weihnachtsfeier, in der man den Familien in unterhaltsamer Weise die erlernten Fähigkeiten der jungen Turnerinnen präsentieren wollte. Die einzelnen Vorführungen wurden in der Übungshalle in einfacher Art an den verschiedenen Turngeräten vor den Familien präsentiert.Im Laufe der folgenden zehn Jahre entwickelte sich aus dieser „einfachen“ Darbietung, durch viel Einsatz und Arrangement der freiwilligen aktiven Helfer ein Schauturnen. Dieses Schauturnen, wie es heute von allen ehrenamtlichen Helfern getragen wird, ist zu einem turnerischen und akrobatischen Breitensportevent in Langenhagen gewachsen.Für das Jahr 2019 gibt es nun eine bedeutende Änderung. Die Weihnachtsfeier der Turnmädchen wird es nicht wie gewohnt am letzten Donnerstag vor den Weihnachtsferien geben, sondern am 26. Januar 2020 präsentiert. Die Verschiebung um einen Monat ist die Folge eines neuen, und so noch nie da gewesenen Events in Langenhagen: der Showact des Jahres.Der Showact des Jahres ist ein bundesweiter und vereinsübergreifender Wettkampf zwischen den verschiedensten Mannschaften aus den Bereichen Turnen, Akrobatik und Tanz. Wer die Wettkampfgruppe des Mädchenturnens, die Flying Sparkles, schon einmal hat auftreten sehen (bspw. beim Stadtfest, dem Entdeckertag Hannover, Eichenparklauf, Rendezvous der Besten) der hat eine ungefähre Ahnung, was er geboten bekommt. Die insgesamt 14 Gruppen werden jeweils eine eigene, selbst ausgedachte Geschichte in Form einer musikalisch untermalten Choreographie zum Besten geben und damit die Jury und Zuschauer begeistern. Bei der großen Siegerehrung am Ende des Tages wird sich zeigen, welcher Gruppe dies am besten gelang.Das Finale des Showacts des Jahres findet am Sonnabend, 25. Januar, um 16.30 Uhr in der IGS- Sporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße statt, um 12.30 Uhr geht bereits die Vorrunde über die Bühne.Der Showact des Jahres ist für jedes Altersgruppe, Familien, Sport- und Wettkampfbegeisterte geeignet. Karten für einen selbst, oder als Weihnachtsgeschenk für Freunde und Familie können unter www.showactdesjahres.de erworben werden. Am Sonntag, 26. Januar, um 16 Uhr findet dann die Neujahrsshow, die Weihnachtsshow Mädchenturnen, statt.