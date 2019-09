Vorbereitung gegen Zweitligisten

(ok). Zwei Zweitligisten sind am heutigen Sonnabend beim Regionalligateam der MTB Baskets Hannover. Ab 10 Uhr spielen die Gastgeber zum Auftakt eines Vorbereitungsturniers gegen Baskets Junior Oldenburg. Ab 12 Uhr treffen die Basketball Löwen Erfurt gegen die bringiton Bailers Ibbenbüren. Um 14.30 Uhr ist das Spiel im Platz drei, um 16.30 Uhr das Finale. Der Eintritt ist frei; die Einnahmen gehen an die Nachwuchsarbeit.