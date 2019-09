Wasserballer gesucht

SVL lädt zu zwei Probetrainings ein

(ok). Wer kann vielleicht nicht ganz so wie ein Fisch im Wasser schwimmen, aber schon kraulen? Wer liebt es, mit dem Ball zu spielen und hat Spaß, Mitglied in einer Mannschaft zu sein? Der- oder diejenige ist in der Wasserballsparte des SV Langenhagen '71 auf jeden Fall genau richtig aufgehoben. Der SV Langenhagen '71 sucht Nachwuchs im Alter zwischen zehn und 16 Jahren. Der Vereijn lädt zu zwei Probetrainings ein, um den Sport einmal kennen zu lernen. Die Termine: Montag, 23., und 30. September, jeweils zwischen 18.30 und 20 Uhr in der Wasserwelt an der Theodor-Heuss-Straße. Anmeldungen fürs Probetraining und Fragen bitte an wasserballsvljugend@gmail.com oder unter (0151) 15 58 32 11.