Baskets gewinnen in Westerstede

Langenhagen. Nach zuletzt drei Niederlagen in Folge holen die MTB Baskets Hannover in Westerstede den ersten Sieg des Jahres. Die besten Schützen waren Marcel Schwarz (20 Punkte) und Maurice Williams (14 Punkte). Zum Spitzenspiel am 26. Januar erwarten die Baskets den Tabellendritten ASC Göttingen. Gespielt wird in der Sporthalle der Uni Hannover. Spielbeginn ist um 18 Uhr.