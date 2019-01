Wieder zurück

TSV Havelse verstärkt sich mit Rückkehrer Noah Plume

Nach nur einem halben Jahr vorübergehender Abstinenz kehrt Noah Plume an seine alte Wirkungsstätte an die Hannoversche Straße zurück. Der 22-Jährige spielte bereits von 2010 bis 2018 in Havelse, bevor er im Sommer vorigen Jahres den Schritt zu den Sportfreunden aus Lotte in die dritte Liga wagte. Nach nur einem Einsatz in der Hinrunde wird er nun für ein halbes Jahr bis zum Saisonende 2018/2019 an den TSV Havelse ausgeliehen.Zitat Noah Plume: “Ich freue mich sehr wieder hier zu sein und auf dem Platz stehen zu dürfen. Ich kenne den Verein und die Abläufe und habe mich deshalb bewusst für den TSV entschieden. Nun gilt es den Abstieg abzuwenden, wozu ich einen großen Teil beitragen möchte.“Zitat Jan Zimmermann, Sportlicher Leiter und Cheftrainer: “Noah ist ein absoluter Top- Spieler für die Liga. Er kennt den TSV und hat schon trotz seines jungen Alters viele Regionalligaspiele absolviert. Von daher wird er keine Eingewöhnungszeit benötigen. Auch wenn er im letzten halben Jahr nicht viel gespielt hat, wird er uns sofort verstärken.“