Wollen ein Wörtchen mitreden

20 Turnerinnen des SC Langenhagen bei Bezirksmeisterschaften

Am Wochenende finden in Holle-Grasdorf die Bezirksmeisterschaften im Gerätturnen der sieben- bis zehnjährigen Leistungsturnerinnen in den Altersklassen und in der Kür Leistungsklasse I und Leistungsklasse II statt.. Mit 20 gemeldeten Turnerinnen, die sich über die Kreismeisterschaften qualifiziert hatten, gehört der SC Langenhagen zu den stärksten Vereinen im Turnbezirk Hannover. Gerade im Nachwuchsbereich der sieben-, acht- und zehnjährigen Turnerinnen ist der Verein sehr gut aufgestellt. In den Altersstufen acht bis zehn zählen die Mädchen der DTB-Talentschule mit zu den Favoriten. Auch im Kürvierkampf sind fünf Mädchen der Altersstufe elf bis 16 Jahre am Start. Hier werden die Langenhagener Turnerinnen in der Leistungklasse zwei und der Leistungsklasse eins auch ein Wörtchen bei der Vergabe der Meisterschaften mitsprechen. Das vorrangige Ziel ist natürlich die Qualifikation zur Landesmeister im Mai, die dann in Burgdorf stattfindet.