Zehn Mädchen qualifizieren sich für die Landesmeisterschaften

Turnerinnen des SC Langenhagen belegen hervorragende Plätze

Jetzt fanden in Hannover die Bezirksmeisterschaften im Gerätturnen der sechs- bis elfjährigen Leistungsturnerinnen statt. Mit 20 gemeldeten Turnerinnen war der SC Langenhagen der stärkste Verein im Turnbezirk Hannover.Nicht nur von der Anzahl der Turnerinnen, sondern auch von der Qualität der gezeigten Leistungen konnte der SCL. auf der ganzen Linie überzeugen.Gerade im Nachwuchsbereich der sechs-, sieben--,acht- und neunjährigen Turnerinnen ist der Verein sehr gut aufgestellt. In der Altersklasse zehn startete Jasmin Fischer noch nicht, sie befindet sich in der Trainingsvorbereitung für die Altersklasse elf im nächsten Jahr. Die Mädchen werden von Kati Bote, Lena Kaiser, Willi Osing und Vladimir Sylusarchuk trainiert, die Gruppe ist geprägt von einem großem Ehrgeiz und Fleiß sowie einer Elternklientel, die den Sport und die Entwicklung ihrer Kinder vorbildlich unterstützen.Drei der Langenhagener Mädchen trainieren auch im Landesleistungszentrum in Badenstedt. Am 22. September finden die Landeseinzelmeisterschaften in Bad Iburg statt, bei diesem Wettkampf geht es dann um das Erreichen eines Landeskaderplatzes.Hier nun die Ergebnisse:Altersklasse sechs3. Paula Jödicke, SCL. mit 44,600 Punkten4. Sophia Amadi, SCL. mit 45,150 P7. Ilayda Ezer, SCL. mit 42,800 P.9. Lea Frank, SCL. mit 41,450 P.10. Pia Wollenweber, SCL. mit 41,450 P.Altersklasse sieben7. Sara Hotoglu, SCL. 50,200 P.8. Ina Patricia Tot Bagi, SCL. 50,050 P.9. Madeleine Heinecke, SC L. 50,050 P.11. Carlotta Enk, SC L.13. Elina Vertkov, SC L.15. Amelie Lahr, SC L.16. Elina Fajans, SC L.18. Liliana Plaggenborg, SC L.Altersklasse acht1. Merle Winter, SCL. 56,250 P Bezirksmeisterin3. Emily Schymosch, SCL. 52,250 P4. Liya Singin, SCL. 52,100 P.7. Viktoria Bode, SCL. 46,700 P.9. Shany Mohammadi, SC L. 43,500 P.Altersklasse 92. Louise Frank, SC L. 59,.775 P.4. Nika Gerr, SC L. 59,425 P.Lea Winter und Lena Kaiser sind bereits für die Landesmeisterschaften qualifiziert.Die DTB-Talentschule des SC Langenhagen baut gerade eine neue Gruppe bei den vier- und fünfjährigen Mädchen auf. Interessierte Eltern können sich unter folgenden E-Mail Adressen zum Probetraining anmelden : osing@htp-tel.de, scllgh@aol.com.