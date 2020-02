Zehn Teams starten beim AGS Girls Cup

C-Juniorinnen des TSV Godshorn richten Turnier aus

Am 15. Februar richten die C-Juniorinnen des TSV Godshorn zum zweiten Mal den AGS Girls Cup in der Sporthalle Kaltenweide, Zellerie 4, aus. Ab 10 Uhr spielen die Mädchen der Jahrgänge 2005/2006 in zwei Gruppen den Sieger des diesjährigen AGS Girls Cup aus.Gruppe A: Eintracht Braunschweig, TSV Friesen Hänigsen, SV Meißendorf, Deister United und TSV GodshornGruppe B: SVG Göttingen 07, JSG Bordenau- Poggenhagen, VfL Eintracht Hannover, TSV Luthe und SG Hannover 74.Das Endspiel ist gegen 15:45 Uhr geplant. Bei der Siegerehrung werden auch die fairste Mannschaft, die beste Spielerin und Torhüterin sowie die erfolgreichste Torschützin des Turniers ausgezeichnet.Ein abwechslungsreiches Buffet sorgt mit frischen Waffeln, selbstgebackenem Kuchen, frischen Brötchen, Würstchen und Salaten zu kleinen Preisen für das leibliche Wohl.Außerdem wird es auch in diesem Jahr eine große Tombola mit attraktiven Preisen geben. Jedes Los gewinnt! Die Fußballmädchen des TSV Godshorn freuen sich auf faire, spannende Spiele und zahlreiche Zuschauer.