Zwei D-Jugenden gesetzt

Leistungsorientierte Kicker Jahrgang 2008/2009 gesucht

Landesligatrainer Pascal "Kalle" Preuß (Elite-Lizenz, Trainer Erste Herren TSV KK) und U11-Chefcoach Nico Trümper (C-Lizenz, 96-Fußballschule) werden in der kommenden Saison gemeinsam ein D-Juniorenteam des MTV Engelbostel-Schulenburg betreuen.Grund dafür ist die notwendig gewordene Zusammenführung von Teams der Jahrgänge 2008 und 2009. "Eine reine Jahrgangsmannschaft zu bilden ist durch die vielen Abgänge und durch den Wechsel auf das 9er-Feld in diesem Jahr leider nicht möglich. Also haben wir intern Gespräche geführt und uns entschlossen, Mixed-Teams zu bilden", begründet Nico Trümper die Entscheidung.Das zweite D-Jugendteam wird von den ebenfalls sehr erfahrenen Jugendtrainern Matthias Motschenbach (C-Lizenz) und Thore Tippe betreut. „Wir profitieren alle von dieser Lösung, denn auch das zweite D-Jugendteam wird durch die neuen Spieler eine Leistungssteigerung erfahren“, so Motschenbach.Die mit NFV-Auswahlspielern gespickten Teams von Trümper und Preuss werden zusammen die D1 stellen und damit dem stetig wachsenden Leistungsdruck im Jugendfußball eine klare Antwort geben. "Wir sind von unserem Konzept absolut überzeugt und werden, gerade auch durch das vom Herrenfußball beeinflusste und durch Taktik geprägte Training von Pascal Preuss, das nächsthöhere Level für unsere Jungs und die Fußballausbildung im MTV erreichen", so Teammanager und Jugendleiter G bis D-Jugend, Oliver Busse.Übrigens wurde jüngst auch eine Bambini-Mannschaft des Jahrgangs 2015 gegründet. Hierfür werden noch Spieler gesucht. Wer Interesse hat, schreibt bitteeine E-Mail an busse@mtv-Engelbostel-Schulenburg.de.