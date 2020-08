Zwei Landesmeister

RC Blau Gelb beim Einer-Straßenfahren

Das war die dritte Landesmeisterschaft innerhalb von vier Wochen. Dieses mal ging es in den Westen nach Melle, im Landkreis Osnabrück gelegen, zur Meisterschaft im Einer-Straßenfahren. Für die Leser, die sich in den einzelnen Radspordisziplinen nicht so auskennen, Einer-Straßenfahren heißt Gesamtstart der jeweiligen Rennklassen, die häufig auch zusammengelegt werden. So standen zum ersten Rennen die Jugend U17, die Senioren 2 und die Frauen bei strahlendem Sonnenschein gemeinsam am Start. Die U-17-Fahrer der „Radsportfördergruppe Blau-Gelb Team SWISS-O-PAR“ Tom Köbernik, Jasper Schröder und Noah Balgenorth fuhren zunächst geschlossen im vorderen Feld, um keine Angriffe anderer Fahrer zu verpassen. Das klappte auch hervorragend, zumal es der starke Wind Ausreißern schwer machte. So kam es zum Zielsprint, den der Blau-Gelbe Jasper Schröder klar für sich entscheiden konnte und so seinen dritten Landestitel errang. Die Blau-Gelben Köbernik und Balgenorth wurden Zweiter und Dritter. In der Frauenklasse wurde nach sehr langer Rennpause Wiebke Rodieck Dritte.In der U-15-Schülerklasse kam Tino Melde in einer Zentimeter-Entscheidung als knapper Vierter, in der U13 Jakob Fuchs als Zweiter und Silas Seifert als Dritter ins Ziel. Im Rennen der Jüngsten gewann Mathilde Smolka ihren zweiten Vize-Landesmeistertitel.Im stärksten Rennen über 126 Kilometer waren die Klassen U19, U23, Männer Elite und Männer Amateure gemeinsam am Start. Für Blau-Gelb starteten: Christopher Plenefisch, Mathis Szostak, Elias Lanfermann (alle U19), Philipp Ulke (Amateure) und Hendrik Eggers (Elite). Ein sturzbachartiger Regenschauer machte den Fahrern nach 30 KIilometern ebenso zu schaffen wie der starke Wind. Bei Kilometer 100 wagte Eggers einen erfolreichen Vorstoß und gewann damit die zweite Landesmeisterschaft. Laufermann wurde in der Juniorenklasse Vierter und Ulke Fünfter.In zwei Wochen fahren die Blau-Gelben zur Deutschen