Zwei neue Blaugurte

JC Godshorn: Magali und Kristina bestanden ihre Prüfungen

Zum Abschluss der Lehrgangsserie zum blauen Judo-Gürtel, die den gesamten November andauerte, stand jetzt. die Prüfung an. Die 13 Prüflinge aus der gesamten Judo-Region Hannover waren zwar recht aufgeregt, zeigten aber in der Trainingshalle des Judo-Club Godshorn in der Hermann-Löns-Schule allesamt tolle Leistungen. Vom Judo-Club stellten sich Magali Deperrest-Azcarate und Kristina Deibel der Prüfung. Die beiden zeigten sehr sicher die geforderten Techniken und beantworteten alle gestellten Fragen zur Zufriedenheit der Regionsprüfer Katja Hackmann, Nathalie Krammer und Daniel Jaich. Mit der Verkündung des Ergebnisses waren die Prüflinge dann sehr erleichtert, es haben alle die Prüfung bestanden