Zwei neue Trainerinnen

C- Leistungssport Gerätturnen für die DTB - Talentschule SC Langenhagen

Jetzt bestanden Kati Bote und Lena Kaiser, beide Trainerinnen in der DTB-Talentschule, ihre Trainerlizenz. Lena wurde sogar als Lehrgangsbeste ausgezeichnet.Die Trainerinnenausbildung gliederte sich drei Abschnitte, im letzten Jahr absolvierten sie einen einwöchigen Grundlehrgang über 40 Lerneinheiten., dieser Lehrgang vermittelt das Basiswissen für alle weiteren Profile.An sechs Tagen in den Sommerferien wurde der 1. Teil der Ausbildung zum Trainer-C-Leistungssport im Turnzentrum Badenstedt durchgeführt, hier wurden sie sehr speziell im Hinblick auf die besonderen Ansprüche im Wettkampfbereich des Spitzensports in Niedersachsen geschult. Insgesamt mussten 80 Lerneinheiten und eine umfangreiche schriftliche Prüfung bewältigt werden.Am letzten Wochenende in den Herbstferien fanden dann die praktischen Prüfungen statt, es mussten Lehrproben schriftlich vorbereitet werden, danach wurden die Unterrichtsstunden, mit einer Lerngruppe, der Prüfungskommission vorgeführt.Der Leiter der DTB-Talentschule, Willi Osing, gratulierte seinen Trainerinnen aufs Herzlichste und bedankte sich für den hohen Aufwand. Mit dieser Qualifikation von Trainern, zwei Trainer A und drei Trainern C wird die Talentförderung in Langenhagen einen weiteren Aufschwung nehmen.