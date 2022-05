ZweImal die Zweite

(ok). Die zweite Herren der HSG Langenhagen spielt in der nächsten Woche gleich zweimal in der Regionsoberliga in der heimischen RKS-Sporthalle um Punkte. Am Sonnabend, 14. Mai, um 17 Uhr geht es gegen die HSG Herrenhausen/Stöcken; am Mittwoch, 18. Mai, um 19 Uhr ist TuS Bothfeld zu Gast. Die weibliche A-Jugend trifft am Dienstag, 17. Mai, um 20.15 Uhr auf die HSG Laatzen/Rethen.