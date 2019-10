Zweimal Remis

(ok). Zwei Nachholspiele standen jetzt in unserem Verbreitungsgebiet in der Fußball-Kreisliga an: In der Staffel zwei trennten sich der TuS Garbsen II und Blau-Gelb Elze mit 2:2. Das Spiel musste vor zwölf Tagen nach starken Regenfällen wegen Unbespielbarkeit des Platzes abgebrochen werden. Im Spitzenspiel der Staffel vier spielte der TSV Godshorn II gegen die Reserve des TSV KK 1:1. Das Spiel des DJK Sparta Langenhagen beim SV Linden 06 ist ausgefallen.