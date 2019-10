Zweimal sieben Treffer

Fußball-Kreisliga: Kantersiege für den TSV

(ok). Zweimal sieben Tore: Die Landesliga-Reserve des TSV Godshorn gewann in der Fußball-Kreisliga, Staffel vier, unter der Woche mit 7:2 gegen den TSV Limmer und am Wochenende gleich mit 7:0 gegen den Lokalrivalen DJK Sparta Langenhagen Die Landesligareserve der Krähen unterlag bei der SG Letter mit 0:1. Der TSV KK II trifft am Domnnerstag, 31. Oktober, um 14 Uhr auf den TuS Mecklenheide; DJK Sparta zur gleichen Zeit auf SV Kleeblatt Stöcken und BV Werder Hannover auf TSV Godshorn II. In der Staffel trennte sich der MTV Engelbostel-Schulenburg mit 2:2 vom TSV Schloß-Ricklingen und spielt am nächsten Donnerstag um 14 Uhr beim TSV Poggenhagen.