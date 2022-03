Zweimal weibliche A

(ok).Die HSG-Handballerinnen der weiblichen A-Jugend sind am Sonnabend, 5. März, mit zwei Teams in der Regionsoberliga im Einsatz. Um 15 Uhr trifft die zweite Mannschaft auf den Mellendorfer TV, um 17 Uhr spielt die erste Vertretung in der Sporthalle der Robert-Koch-Realschule gegen die MSG Auhagen/Schaumburg-Nord. Die erste Herren hat eine kurze Anreise zum Derby beim TuS Bothfeld am Hintzehof. Anwurf: Sonntag, 6. März, um 17.30 Uhr.