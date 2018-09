Zweiter Sieg

Zweites Spiel für Regionalliga-Aufsteiger MTB Baskets Hannover

Im zweiten Spiel in der jungen Saison fuhr die Mannschaft aus Langenhagen gegen den Eimsbütteler TV den zweiten Sieg ein. Die Mannschaft von Trainer Benjamin Travnizek gewann mit 93:86. Bester Punktesammler der Baskets war Arthur Zalteskiy mit 22 Punkten. Weiter geht es für die MTB Baskets am Sonabend, 29. September, gegen die TSG Westerstede. Spielbeginn ist um 18 Uhr in der SCL-Halle (Leibnizstraße 54, 30853 Langenhagen). Eintritt: Erwachsene fünf Euro,ermäßigt drei Euro.