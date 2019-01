Zwischen 300 und 7.800 Metern

„Vamos à la Playa“ beim Silberseelauf am Sonntag, 3. Februar

"Vamos à la playa"– „Auf geht’s zum Strand“ : Wenn dieser Ruf ertönt, denken alle an Strand, Sonne und viel Spaß. Darauf hoffen am ersten Sonntag im Februar auch die Verantwortlichen und Organisatoren des LAC Langenhagen bei der 56. Auflage destraditionellen Silberseelaufes. Mehr als 500 Läuferinnen und Läufer werden am 3. Februar wieder am Strandbad in Langenhagen erwartet, die über verschiedene Distanzenzwischen 300 Meter (Bambinilauf) und 7.800 Meter (Hauptlauf) an den Startgehen. Der Vereinsvorsitzende Bernd Müller erwartet wie im vorigen Jahr wiedereine rekordverdächtige Teilnehmerzahl. 2018 gab es mehr als 600 Anmeldungen und die bisherigen Meldedaten sprechen für sich. Ein Grund für die tolle Resonanz ist sicher die außergewöhnliche Laufstrecke über Schotterwege, Rasenflächen und vor allem denanspruchsvollen Sandstrand. Neben den Pokalen und Sachpreisen für die Sieger wird es 2019 erstmals eine Startnummern-Tombola geben, um allen Teilnehmern dieChance auf einen der schönen Sachpreise einzuräumen. Trotz der erwartet hohen Teilnehmerzahl gilt der ausgesprochen gut organisierte Silberseelauf regionsweit als sehr familiäre Angelegenheit für Athleten wie Zuschauer. Die vielen Starterinnen und Starter, die nicht ganz vorn mitlaufen, werden darüber hinaus wieder zum einen um eine gute Platzierung in ihrer jeweiligen Altersklasse und zum anderen auch um einen Stempelfür die Teilnahme an einem Lauf der Laufpass-Serie der Region Hannover kämpfen. Für das leibliche Wohl für Teilnehmer und Besucher ist durch ein reichhaltiges und vielfältiges Kuchenbuffet, Bratwurst sowie kalten und der Jahreszeit angemessen heißen Getränken gesorgt. Online-Anmeldungen für alle Strecken sind noch bis zum 1. Februarmöglich, Nachmeldungen werden aber auch noch am Tage derVeranstaltung angenommen. Der LAC Langenhagen bittet darum, von der Möglichkeit Gebrauch zu machen, die Startunterlagen schon am Sonnabend, 2. Februar, zwischen 15 und 18 Uhr im DLRG-Heim am Silbersee abzuholen. Wer dies erst am Veranstaltungstag kann, sollte frühzeitig vor Startbeginn erscheinen. Die genauen Startzeiten und weitere wichtige Informationen gibt es unter: www.silberseelauf.de