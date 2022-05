1A-Schulpferde

30 Teilnehmer stellen sich erfolgreich Prüfungen zum Reitabzeichen

Reitverein Engelbostel. Im April fanden die diesjährigen Prüfungen zum Reitabzeichen in der Reithalle des Reit- und Fahrverein Engelbostel und Umgebung statt.30 Teilnehmer stellten sich auch in diesem Jahr den Anforderungen der FN und legten die Prüfung zum Reitabzeichen oder zum Pferdeführerschein ab. Abgenommen wurden die Reitabzeichen zehn bis sechs, sowie der Pferdeführerschein Umgang. Vom Anfänger bis zum fortgeschrittenen Reiter lernten die Teilnehmer nicht nur Reiten sondern viele Themen rund um den richtigen Umgang mit dem Pferd unter Leitung der Reitlehrerin Heike Kupczak und deren Helfern.Die heimlichen Stars in diesem Jahr waren auf vier Beinen unterwegs. Die Schulpferde des Reitvereins begeisterten nicht nur die Teilnehmer sondern auch die Richter. Souverän trugen die Tiere ihre Reiter durch Lehrgang und Prüfung, bewarten dabei ihre Ruhe und vermittelten selbst den jüngsten Prüflingen ein hohes Maß an Sicherheit.