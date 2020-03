Achim Vogel ist Ehrenmitglied

Auszeichnung bei Jahreshauptversammlung der Schützengesellschaft

Schützengesellschaft Langenhagen 08. Der erste Vorsitzende Peter Patz hatte zur Jahreshauptversammlung eingeladen. Auf der Tagesordnung standen Neuwahlen, außer des ersten Vorsitzenden, Protokolle und Berichte des vergangenen Jahres sowie Vereinsinternes. Folgender Vorstand wurde einstimmig neu gewählt: zweiter Vereinsvorsitzender Wilhelm Ehlers, Schatzmeister Marco Greeske, Schriftführerin Andrea Zernack, Schießsportleiterin Ulrike Greeske, erster und zweiter Jugendleiter Thomas Wilde und Achim Vogel, erste Damenleiterin Monika Patz, zweite Damenleiterin und Pressewartin Regina Grass, Festleiter Bengt Dockhorn, Kassenprüfer Barbara Frank und Michael Stadler.Nachdem einige Vorstandsmitglieder Berichte zu Ereignissen des Vorjahres interessant und informativ vorgetragen hatten, wurde der Vorstand entlastet.Mit der Ehrenmitgliedschaft ausgezeichnet wurde Achim Vogel, der schon seit 62 Jahren in der Schützengesellschaft als ein sehr aktives Mitglied im Vorstand sowie in der Jugendarbeit tätig ist. Als guter Schütze ist er auch heute noch immer gern mit Rat und Tat zur Stelle. Unter großem Applaus erhielt er als Anerkennung eine Ehrenurkunde überreicht.Das Königs- und Kettenschießen ist für das Wochenende am 21. und 22. März geplant. Die Proklamation wird am 25. April gefeiert. Dann steht fest, wer in diesem Jahr als Königspaar regiert, und wer welche Kette ausgeschossen hat. Wer Fragen zu unserem Verein hat, kann gern Peter Patz unter der Telefonnummer (0511) 73 66 67 anrufen.Zum Sportschießen wenden sich Interessierte bitte an: Ulrike Greeske, (0511) 73 52 79 oder Thomas Wilde, (0178) 8 79 27 28.