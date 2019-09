Acht weitere Ehrenamtliche

Zertifikatsübergabe im Hospizverein Langenhagen

Hospizverein Langenhagen. Nach Absolvierung des Vorbereitungskurses unter der Leitung der Koordinatorinnen Elke Kruse und Michaela Gerhartz nahmen acht neue Hospizler ihre Zertifikate in Empfang Sechs Frauen und zwei Männer werden nun die Ehrenamtlichen verstärken. Die Nachfrage, von Ehrenamtlichen des Hospizvereins begleitet zu werden,ist groß. Immer mehr Menschen nehmen diesen unentgeltlichen Dienst in ihrerletzten Lebensphase gerne in Anspruch, bedeutet es doch eine großeEntlastung für sie und ihre Angehörigen. Die Nachfrage nach einer Teilnahme am Vorbereitungskursus ist ebenfalls gestiegen, immer mehr Menschen möchten in ihrer Freizeit den hospizlichen Gedanken unterstützen, dieses oftmals auch neben Job undFamilie. Es liegen schon die ersten Anmeldungen für 2020 vor. Am 7. November findet um 18 Uhr ein Informationsabend im Büro des Hospizvereins Langenhagen an der Walsroder Straße 65 statt. Anmeldungen und weitere Infos gerne unter der Telefonnummer (0511) 94 02 122