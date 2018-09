Akkordeonfreunde tatkräftig zurück

Übungswochenende in Wernigerode im Harz

Langenhagener Akkordeonfreunde. Die Langenhagener Akkordeonfreunde melden sich wieder tatkräftig aus der Sommerpause mit zahlreichen Aktivitäten zurück. Die regelmäßigen Proben wurden bereits nach den Sommerferien wieder aufgenommen. Anfang September trafen sich Mitglieder des Orchesters Con Brio in Wernigerode zu einem Übungswochenende, um gemeinsam in intensiven Übungseinheiten neue Stücke einzustudieren, aber auch um zusammen etwas freie Zeit in der Altstadt von Wernigerode zu verbringen.Bevor die Langenhagener Akkordeonfreunde die Vorweihnachtszeit einläuten und sich auf die Auftritte im Advent vorbereiten, folgen Sie noch Ende September, am 29. September, mit dem Orchester Con Brio der Einladung des Shanty-Chors der Marinekameradschaft Barsinghausen als Teil der Musik- und Tanzveranstaltung „Die Welt zu Gast in Basche“ in der Aula des Schulzentrums am Spalterhals, aufzutreten. Los geht es dort ab 15 Uhr mit Musik und Tanz.