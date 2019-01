Gelungene Wanderung der Tennisgemeinschaft Rot-Gelb

TG Rot-Gelb Langenhagen. Vor Kurzem ttrafen sich Mitglieder und Freunde der TG Rot-Gelb Sonntag in der Wintersaison 2018/2019 zur alljährlichen Wanderung. Der Ausflug begann mit dem Besuch des Wilhelm-Busch-Museums. Besonders beeindruckt waren die Wanderfreunde von der Ausstellung des bedeutendsten deutschen Bilderzählers, Bernd Pfarr. Ein weiterer Höhepunkt war die Ausstellung „Alles Liebe“, die Arbeiten von Wilhelm Busch bis Marie Marcks zeigten.Nach so viel Kunst führte der Weg zur Leine über die Dornröschenbrücke (auch genannt Brücke der Gemüseschlachten).Mit einer anschließenden Einkehr in die Gaststätte Dornröschen endete der Ausflug.