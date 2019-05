An die Ostsee

Konzertreise der Langenhagener Akkordeonfreunde

Langenhagener Akkordeonfreunde. Über das verlängerte Pfingstwochenende unternehmen die Langenhagener Akkordeonfreunde mit dem Orchester Con Brio einschließlich Fans und Familien eine Konzertreise nach Stein an der Ostsee. Es zieht die Langenhagener Akkordeonfreunde wieder in die Ferne. Nachdem in der Vergangenheit Konzertreisen nach Juist, Usedom, und jüngst auch zum Scharmützel-See unternommen wurden, geht es nun wieder zur Ostsee, dieses Mal nach Stein. Neben den eigentlichen Konzerten und der ein oder anderen Probe, sind ebenfalls Freizeit-Aktivitäten geplant, wie etwa die Besichtigung einer Straußenfarm. Die Konzerte finden im „Haus des Kurgastes“ in Stein statt.