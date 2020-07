Auf vielen Bühnen zu Hause

Musikreihe in der Elisabethkirche am Sonntag, 19. Juli, um 10 Uhr

Langenhagen. Das Team der Elisabethkirche begrüßt am am nächsten Sonntag, 19. Juli, um 10 Uhr zu seiner Musikreihe im Gottesdienst die Sopranistin Corinna Staschewski. Die Predigt hält Superintendent Holger Grünjes. Corinna Staschewski, Bühnen- und Konzertsängerin aus Berlin mit Wurzeln in Langenhagen, ist auf vielen Bühnen der Opern- und Konzertwelt zu Hause: als Solistin bei Opern- und Operettenprodutkionen, in Konzerthäusern wie der Philharmonie Berlin und der Musikhalle Hamburg, bei Kirchenmusikkonzerten wie zum Beispiel im Berliner oder Hildesheimer Dom und Lieder- und Arienabenden, denen sie durch ihre szenische Darstellung das besondere Extra verleiht.Ihre Konzerttätigkeit führte sie bisher nach Polen, Russland, Dänemark und Schweden und als häufiger Gast im Chor der Dt. Oper Berlin auch zu Gastspielen nach China und zu „Night of the Proms“ nach London. Ihr Bühnendebut gab sie 2006 mit der Hauptrolle in der Operette „Schwarzwaldmädel“ in einer Produktion des Theaters Karlshorst, Berlin. Nach verschiedensten Solo- und Chorproduktionen war sie in der aktuellen Spielzeit als Solistin am Landestheater Neustrelitz zu hören.Die Sopranistin wird den Gottesdienst am 19. Juli zusammen mit Kantor Arne Hallmann musikalisch gestalten. Dafür hat sie vor allem freudige Stücke zum Thema des sechsten Sonntags nach Trinitatis „Taufe“ ausgewählt, die auch ihre eigene Freude auf den Gottesdienst ausdrücken.