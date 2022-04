Ausflug ins Wisentgehege geplant

Rudi-Rotbein-Kindergruppe hat wieder gestartet

NABU Langenhagen. Die Rudi-Rotbein-Veranstaltung „Endlich Frühling“ war bei mildem, sonnigen Frühlingswetter die diesjährige Auftaktveranstaltung für die Sechs- bis Zehnjährigen Naturforscher. Nach pandemiebedingten Terminausfällen war die Freude der Teilnehmer groß, dass es endlich wieder losgehen kann. Mit dem Wiedehopf lernten die Kinder den diesjährigen Vogel des Jahres kennen, erfuhren von seiner Herkunft, seinen Lebensgewohnheiten und malten ein lebensgroßes Exemplar. Weiter ging es im Programm mit Baumpausen und der Entdeckung von Zeichen des Frühlings rund um den Wasserturm im Langenhagener Stadtpark. Auch das am Wasserturm heimische Waldkauzpärchen konnte beim entspannten Sonnenbad beobachtet werden. Nun freuen sich die Kinder und der NABU Langenhagen als Veranstalter gleichermaßen auf den nächsten Termin im April. Bei einem Ausflug ins Wisentgehege erhalten die Teilnehmer dann einen Einblick in die Welt der größeren heimischen Tierarten. Ob Wisent, Wolf oder Uhu, für jeden ist etwas dabei. Für den Ausflug am 23. Aprilfällt pro Kind eine Kostenbeteiligung von fünf Euro (Eintritt und Fahrt) an. Aus versicherungstechnischen Gründen ist eine Mitgliedschaft im NABU Voraussetzung. Treffpunkt und genaue Uhrzeit werden bei Anmeldung bekannt gegeben.Anmeldung bei: Silke Brodersen, Telefon (0511) 73 50 33, E-Mail: rudirotbein@nabu-langenhagen.de