Basketballer treffen sich

SC Langenhagen (ok). Abteilungsleitung, Sportwart und Schiedsrichterwart müssen neu gewählt werden. Die Jahreshauptversammlung der Basketball-Abteilung des SC Langenhagen geht am Sonntag, 16. Dezember, um 13.30 Uhr in der Sporthalle der IGS Süd an der Angerstraße über die Bühne. Anträge der Mitglieder können bis zum 14. Dezember an den Sportwart unter christianschneider.scl@gmail.com gestellt werden. Alle Mitglieder älte als 18 Jahre werden um Teilnahme gebeten.