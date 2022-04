Begeistert von der Anlage

Eine ereignisreiche Jahreshauptversammlung

SV Heitlingen. Wie auch schon im vorigen Jahr fand auch die Jahreshauptversammlung etwas später als normalerweise statt. Das größte Projekt im vergangenen Jahr war die Installation der Meyton-Anlage (Luftgewehr). Ohne die finanzielle Beschussung der Stadt Garbsen und des Regionssportbund Hannover wäre dieses Projekt nicht umsetzbar gewesen. So konnte im vergangenen Jahr sogar schon ein paar vereinsinterne Wettkämpfe ausgetragen werden. Aber auch die sechs aktiven Jugendlichen sind von der neuen Anlage begeistert.Auch in diesem Jahr standen wieder Vorstandswahlen an. So wurden folgende Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt: erster Vorsitzender Klaus Mesenbrink, erster. Schatzmeister Jann Tegtmeyer, erster. Schießwart Sabine Seehawer, erste Damenleiterin Silvia Sommer und erster Jugendwart Frank Evers. Neue erste Schriftführerin ist Laura Mesenbrink, die mit Annette Lachmann die Position der zweiten Schriftführerin tauschte. Als neue Kassenprüferin wurde Chantal Evers gewählt. Michael Seehawer und Stefan Kettler scheiden auf eigenem Wunsch aus dem Festauschuss aus. Michael Seehawer gehörte dem Festauschuss mehr als zwei Jahrzehnte an und Stefan Kettler mehr als zehn Jahre. Beide bekamen für ihre Verdienste im Festausschuss jeweils ein kleines Geschenk vom ersten Vorsitzenden überreicht.Als Gäste waren der stellvertretende Ortsbürgermeister Norbert Gehrke und die Kreisoberschützenmeisterin Birgit Gräfenkämper anwesend. Norbert Gehrke berichtete vom aktuellen Geschehen aus dem Ortsrat. Birgit Gräfenkämper richtete Grüße vom Kreisschützenverband Wedemark-Langenhagen aus und nahm die Ehrung der niedersächsischen Ehrennadel des Sportschützenbundes für langjährige Mitglieder vor. Für 15 Jahre Mitgliedschaft wurden mit der silbernen Ehrennadel geehrt: Klarissa Lachmann, Anna Mesenbrink und Laura Mesenbrink. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Erna Claus mit der goldenen Ehrennadel geehrt.Tolle Neuigkeiten gab es vom Festausschuss. Im diesem Jahr findet nach zwei Jahren Ausfall endlich wieder das Schützenfest auf dem Festzelt am 28. und 29. Mai statt. Auch auf dem Herbstmarkt am 4. September wird der Schützenverein wieder mit einem Stand für Kinder und Jugendliche dabei sein.