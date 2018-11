Bei Jugend und Junioren

Erfolge für Rot-Gelb bei der Niedersachsenmeisterschaft

Närrische Ritterschaft Rot-Gelb. . Beim Kaju-Hänsel-Turnier in der Eilenriedehalle in Hannover erreichte die Jugend (sechs bis zehn Jahre) im Showtanz: Pfadfinder - Der Weg zum Ziel den zweiten Platz. Zum ersten Mal gingen die Junioren (elf bis 14 Jahre) an den Start und konnten sich über einen 2. Platz in der Garde und im Showtanz: Vogelscheuchen – Lust auf ein neues Erlebnis – sehr freuen. Im Mariechentanz erreichte Marion Krix (elf Jahre) den dritten Platz. Der Dank des Vereins geht an die Trainerin Sarah Stephan und an die Mädels, die das ganze Jahr hart und fleißig geübt haben, denn der karnevalistische Tanz gehört mit zum Hochleistungsport. In Langenhagen finden zwei Veranstaltungen der Ritterschaft statt. Hier nachstehend die Termine: 26. Januar – Prunksitzung – Beginn 19.11 Uhr – Einlass ab 18 Uhr; 16. Februar – Seniorenfastnacht Beginn 15.11 Uhr - Einlass ab 14 Uhr. Beide Veranstaltungen finden in der Festhalle Eichenpark statt. Über viele Gäste würde der Verein sich sehr freuen.