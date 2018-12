Weihnachtsfeier der AWO Kaltenweide

AWO Kaltenweide. Gelöste und friedvolle Stimmung kennzeichnete die Weihnachtsfeier der AWO Kaltenweide, die kürzlich im Zelleriehaus stattfand. An liebevoll weihnachtlich geschmückten Tischen versammelten sich die Gäste bei Kerzenschein, Kaffee und Keksen. Und wie schon in den vergangenen Jahren zuvor erfreuten die Kinder des Kindergartens unter Leitung und Begleitung eines Erziehers und einer Erzieherin mit einigen Weihnachts-liedern die Gäste. Natürlich gab es viel Applaus für diese Darbietung und Rufe nacheiner Zugabe wurden laut. Das geschah auch, aber unter ungekehrten Vorzeichen:die Gäste mussten singen und die Kinder applaudierten.Anschließend die strahlenden Kinderaugen zu sehen, als sie ihre Belohnung in Formeiner süßen Tüte in Empfang nahmen, war schon herzerwärmend.