Benefizkonzert zu Beginn

Jahresauftakt 2019 der Lagenhagener Akkordeonfreunde

Langenhagener Akkordeonfreunde. Die Langenhagener Akkordeonfreunde fhaben am Mittwoch, 13. Februar, ihre Jahreshauptversammlung und laden Ihre Mitglieder zur Teilnahme um 18 Uhr ins Restaurant Ropoto an der Hindenburgstraße 96 ein. Gewählt werden in diesem Jahr der erste und zweite Vorsitzende,erster und zweiter Schriftführer, zweiter Kassierer, Presse- und Notenwart, erster und zweiter Jugendwart sowie zweiter Kassenprüfer. Aus musikalischer Sicht beginnt das Jahr für die Langenhagener Akkordeonfreunde neben den wöchentlichen Proben und der Vorbereitung auf das Jahreskonzert 2019 im Frühjahr bereits am 17. Februar mit dem Benefizkonzert zu Gunsten der „Plan Aktionsgruppe Celle“ um 15:30 Uhr im Kreistagssaal, Trift 26, in Celle. Der Einlass beginnt um 14:30 Uhr, für Kaffee und Kuchen ist gesorgt.Die Langenhagener Akkordeonfreunde bieten für Groß und Klein Möglichkeiten zum Musizieren an, unter anderem eine musikalische Früherziehung für Kinder im Alter zwischen drei und sechs Jahren. Aktuell gibt es noch freie Plätze, immer donnerstags von 16:30 bis 17:15 Uhr, im Vereinsraum, Stadtparkallee 25. Anmeldung und Fragen bei Ortrud von Glahn unter der Telefonnummer (0511) 73 15 32.