Bernd Röber gab das Nebelhorn weiter

Neuwahlen beim Segelclub Passat/Finanzierung des Vereinsheims steht

Segelclub Passat. Der Segelclub Passat hat einen neuen Vorsitzenden: Während der Mitgliederversammlung übergab Bernd Röber, seit 2011 Vorsitzender des Langenhagener Segelvereins, den Staffelstab in Form eines alten Nebelhorns an seinen Nachfolger Bernd Scheider. „Du hast den Verein geprägt und dein Engagement hat viele Früchte getragen“, dankte der neue Vorsitzende dem alten – und die Mitglieder schlossen sich diesem Dank mit großem Applaus an.Im Jahr 2005 war Röber in den SCP eingetreten; fünf Jahre später wurde er zum zweiten Vorsitzenden gewählt und trat im Jahr 2011 an die Spitze des Vereins. „Wir waren damals zu klein zum Leben und zu groß zum Sterben“, erinnert er sich. Es gab Überlegungen, den Verein als Segelsparte in den Sport- Club Langenhagen einzugliedern, Bernd Röber aber entschied sich gegen diese Lösung. „Wir packen das jetzt an“, entschied er damals gemeinsam mit dem Vorstand – und die Seglerinnen und Segler packten an. Insbesondere Bernd Röber gelang es immer wieder, durch direkte Ansprache neue Mitglieder für den Verein zu gewinnen und sie in das Vereinsleben einzubinden. Heute hat der SCP mit mehr als 90 erwachsenen und mehr als 30 Mitgliedern unter 18 eine stabile Basis. Insbesondere die Jugendarbeit, die von Heinz Spiewak und Julia Loewer geleitet wird, hat Fahrt aufgenommen: 20 Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 16 Jahren trainieren mit den vereinseigenen Optis und Teeny-Jollen regelmäßig auf dem Schulenburger Südsee, pauken die Theorie für den sogenannten Jüngstenschein und unternehmen gemeinsame Ausflüge. „In der Saison 2018 haben vier Kinder und Jugendliche ihren ersten Segelschein bei uns gemacht“, berichtete Julia Loewer in der Mitgliederversammlung.Neben der Verabschiedung Bernd Röbers und der Wahl eines neuen Vorstandes prägte ein weiteres Thema die Versammlung: der Bau eines Vereinsheims an der Emil-Berliner-Straße. Rechtzeitig vor der Mitgliederversammlung war die Förderzusage des Landessportbundes zum Neubau eingetroffen; weitere Anteile werden von der Stadt Langenhagen und dem Regionssportbund getragen. Damit sei die Finanzierung in Höhe von rund 280.000 Euro gesichert, erklärte Bernd Scheider. Dennoch: „Trotz der Fördermittel, die uns die Finanzierung des Neubaus ermöglichen, werden wir viel Eigenleistung einbringen müssen“, erinnerte der Vorsitzende die Mitglieder.„Als Gegenleistung für unsere Förderung wünschen wir uns, dass hier ein Haus entsteht, auf das Langenhagen stolz sein kann“, sagte Bürgermeister Mirko Heuer, der als Gast an der Mitgliederversammlung teilnahm. Michaela Henjes vom Vorstand des Regionssportbundes, ebenfalls als Gast mit dabei, berichtete, dass die knapp 80.000 Euro Fördersumme des Verbandes aus Strafgeldern des VW-Konzerns in der Diesel-Affäre stammen. Wann das neue Vereinsheim auf dem Gelände in direkter Nachbarschaft zum Schützenverein Langenforth bezugsfertig sein wird, ist noch offen. Zunächst habe die Zusage des Landessportbundes abgewartet werden müssen, teilte Olaf Grundstedt, Steuermann in Sachen Bau, mit; nun aber liefen die Ausschreibungen.Mit der Realisierung des Bauvorhabens wartet eine große Aufgabe auf den SCP-Vorstand, in dem einzelne Posten von den Mitgliedern jeweils einstimmig neu besetzt wurden. Dem Gremium gehören jetzt Bernd Scheider (Vorsitzender), Heinz Spiewak (stellvertretender Vorsitzender), Frank Obirei (Segelwart), Hans-Georg Föllmer und Gerd Möbus (Beisitzer), Herbert Gestefeldt (Kassenwart) und Andrea Hesse (Schriftführerin) an.