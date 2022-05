Damen nun 50 Jahre dabei

Schützenfest in Engelbostel

Schützenverein Engelbostel. Der Schützenverein Engelbostel feierte jetzt das 50-jährige Bestehen der Damenabteilung. Damals ein großer Aufschrei in der Männerdomäne. Doch die Hartnäckigkeit von acht Frauen zahlte sich nach einen Jahr aus. Bei der Hauptversammlung 1972 stimmten 51 Mitglieder zur Einführung einer Damenriege bei zwölf Enthaltungen. Günter Langrehr nahm sich der Damen an und lehrte den richtigen Umgang mit Waffen. Schon im ersten Jahr wuchs die Anzahl der weiblichen Mitglieder auf 25 an.Das dreitägige Schützenfest stand Freitag im Zeichen des 50-jährigen Jubiläums. Am Samstag fand dann die Proklamation der neuen Könige statt. Michaela Vogt löste Marita Ulbig als neue Königin ab. Vorjahres König Jens Brokmann konnte seinen Titel verteidigen. Außerdem wird traditionell die Gewinnerin des Mennecke-Ordens bekannt gegeben. Die Ehrung nimmt die Stifterin stets selbst vor. Gudrun Mennecke verlieh Monika Müller den beliebten Orden.Nach den Ehrungen folgte ein großer Ausmarsch mit den Vereinen und Verbänden aus der Gemeinde, sowie einigen befreundeten Schützenvereine.Abends waren die Engelbosteler zur beliebten Schützenfete eingeladen. Der Festsaal war bereits am frühen Abend sehr gut besucht.Am Sonntag wurden nach einen Spargelessen, die Königsscheiben angenagelt. Erst beim König, dann bei der Königin. Dort hatte das Königspaar einen wunderschönen Festausklang vorbereitet. Erst Kaffee und Kuchen, später Gegrilltes mit Salaten.