Dank an Gründungsmitglieder

Reservisten bestätigen ihren Vorstand

Reservistenkameradschaft Langenhagen. Am 29. Juli fand in der Offizierheimgesellschaft Hannover-Bothfeld die Jahreshauptversammlung der Langenhagener eservistenkameradschaft "Gerhard von Scharnhorst" statt. Der Obergefreite Henning Epstein wurde einstimmig im Amt als Vorsitzender bestätigt, ebenso wie sein Stellvertreter, der Hauptgefreite Uwe Grahlmann. Zum neuen Kassenwart wurde der Obermaat René Schmalkuche-Schellin gewählt, neuer Schriftführer wurde Oberstabsgefreiter Claus Prüfer.Den bisherigen Schriftführer und Kassenwart Oberbootsmann Bernd Schaumann und Gefreiter Georg Zipper wurde vom Vorsitzenden für ihre langjährige Vorstandsarbeit gedankt, beide sind Gründungsmitglieder der am 12. Dezember 1962 gegründeten Reservistenkameradschaft.