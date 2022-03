Das erste Mal ist kostenlos

Mitgliederversammlung und Tagesfahrten beim SoVD Langenhagen

SoVD Langenhagen. Nachdem nun weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen gelten, findet die mehrmals verschobene Mitgliederversammlung des SoVD-Ortsverbandes mit Vorstandswahlen am Donnerstag, 31. März, um 16.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrums statt.Außerdem ist die erste Fahrt des Jahres terminiert. Es geht los am Donnerstag, 7. April, um 8.45 Uhr am Stadtbahnhof Zentrum. Nach dem Frühstück bei der Firma Wenatex gibt es Informationen über das orthopädische Schlafsystem wenaCel©.. Nach einem kleinen Mittagssnack geht es dann weiter zum Spargelhof Heuer zum „Spargelessen für Feinschmecker“. Das Besondere an unserer ersten Fahrt nach langer Corona-Pause: Sie ist für alle Teilnehmer kostenlos!Weitere Fahrten führen uns am 17. Mai zu Porzellanmanufaktur Fürstenberg mit Weser-Flussfahrt, am 14. Juni in den Wildpark Lüneburger Heide, im August zur Elbphilharmonie nach Hamburg, im September nach Einbeck und im Oktober nach Lüneburg.Anmeldungen zu allen Veranstaltungen sind über die bekannte Telefonnummer des SoVD-Ortsverbandes Langenhagen (0 15 2) 26 40 01 18 möglich, außerdem bei der Mitgliederversammlung oder bei den Treffen im Café Wintergarten.Gäste sind bei der Mitgliederversammlung, den Fahrten und im Café Wintergarten herzlich willkommen.