Das Schießsportjahr des Dirk Meyer

Herbstpokal war schon der dritte Titel

SV Heitlingen. Pünktlich zum Herbstbeginn wurde der Herbstpokal beim SV Heitlingen ausgeschossen. Bei diesem Wettkampf sollten die 20 Schuss möglichst alle in der Mitte der Zielscheibe landen, denn gewertet wird sowohl der beste Teiler als auch der schlechteste Teiler in einer Summe.Den ersten Platz belegte Dirk Meyer mit einem Gesamtteiler von 225,1 (16,6 + 208,5). Der zweite Platz ging an Frank Evers mit einem Gesamtteiler von 240,8 (23,2 + 217,6). Den dritten Platz sicherte sich Hans-Henning Finke mit einem Gesamtteiler von 256,6 (19,7 + 236,9).Das Schießsportjahr 2018 scheint Dirk Meyer sein Jahr zu werden. Nachdem er bereits Winterkönig ist und das Ostereierschießen gewonnen hat, ist dies nun schon sein dritter ersterPlatz.