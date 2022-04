Die Biologie der "Geophyten"

NABU führt zu Frühblühern im Ricklinger Holz

NABU Langenhagen. Die botanischen Wanderungen des NABU Langenhagen erfreuen sich traditionell einer großen Beliebtheit. Nach zwei vergeblichen Anläufen in den letzten beiden Jahren können sich Naturfreunde jetzt auf einen botanischen Rundgang im Ricklinger Holz freuen. Am Sonntag, 24. April, von 14:bis gegen 17 Uhr wird der Botaniker Oliver Katenhusen die Frühblüher im Ricklinger Holz zeigen. An seine botanischen Führungen in der Eilenriede werden sich viele Naturfreunde gerne erinnern. Anders als hier kommen die Frühlingsboten auch im so genannten Hartholz-Auwald vor. Natürlich wird er auch einige Bäume und Sträucher des Auwalds vorstellen und Wissenswertes zur Biologie der Frühblüher, den so genannten „Geophyten“ berichten. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 Personen begrenzt. Um eine Anmeldung bei Georg Obermayer, bitte an folgende E-Mail: georg.obermayr@nabu-langenhagen.de wird gebeten. Der Treffpunkt wird bei Anmeldung bekannt gegeben. Für Kinder unter 14 Jahre ist die Führung kostenlos, NABU-Mitglieder zahlen drei Euro, sonst fünf Euro pro Person.