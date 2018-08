Fototermin für die erste E-Jugend des TSV KK

TSV KK: Nach zwei Plichtspielen in der Kreisliga (8:0 gegen die JSG Frielingen/Garbsen/Schloss Ricklingen) und 10:3 gegen den SC Langenhagen) traf sich die komplette Mannschaft der ersten E-Jugend (Jahrgang 2008), die erst im Sommer diesen Jahres aus drei unteren E-Jugend-Mannschaften des TSV KK gebildet wurde, zum Fototermin. Da es nun immer heisst "Die Krähen vom Waldsee" sollte auf dem Mannschaftsfoto auch der Waldseezu sehen sein. Der dortige Steg ist zwar recht klein, aber für unsere E-Jugend-Kicker nebst Trainerstab war er dann doch noch groß genug. So wurden verschiedene Motive gesucht und gefunden. Nachdem die Fotos "im Kasten" waren und nach einem verdienten Eis wurde gemeinsam das Spiel der ersten Herren gegen den TuS Sulingen angeschaut. Im Verlauf des Spiels wurden Spenden der Zuschauer für die gesamten KrähenPowerKids (G- bis D-Jugend) von den E-Jugendlichen in einer Fussball-Spardose gesammelt. Zur Belohnung bekam jeder Spender eine Tüte Gummibärchen in Ballform mit dem Logo der KrähenPowerKids. Von den Erlösen dieser Sammlung sollen Trainingsmaterialien beschafft werden, die alle Jugendmannschaften zum Training nutzen können.