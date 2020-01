Dittmar Brockmann ist Ehrenmitglied

Schützenverein Godshorn: Thomas Kühn ist erster Vorsitzender

Schützenverein Godshorn. Jahreshauptversammlung beim Schützenverein Godshorn: Nach der Schützenvesper wurde von Vorstandsmitglied Heinz Hermann Rathmann die Versammlung eröffnet. Dem Jahresbericht war unter anderem zu entnehmen, dass im vergangenen Schützenjahr viele Aktivitäten stattfanden. Auf dem Schützenfest am 12. und 13. Juni wurden für 15-jährige Mitgliedschaft Ismail Kökpinar, Heinz Mahlberg und Ulrich Müller, für 25-jährige Hannelore Burkhard, Julia Friesen, Karlheinz Hennig und Elke Lieske geehrt. Für 30-jährige Zugehörigkeit Lesley Otterwell und für 50-jährige Ingelore Geveke, Kurt Geveke und Reiner Godorr.Heinz Rathmann ehrte auf Grund ihrer verdienstvollen Vorstandsarbeit Dittmar Brockmann, Kai Girke, Elke Oppermann, Barbara Sieker und Kurt Geveke mit einer Verdienstnadel. Eine besondere Ehrung wurde dem Schützenbruder Dittmar Brockmann zuteil. Für seine mehr als 30-jährige geleistete Vorstandsarbeit wurde er zum Ehrenmitglied ernannt und erhielt eine Urkunde und den entsprechenden Orden am Bande.Schatzmeister Heinz Mahlberg informierte über die Vereinskasse. Höhere Ausgaben waren im vergangenen Jahr die Sanierung der Herrentoilette und die Organisation des Schützen- festes. Die Versammlung dankte Heinz Mahlberg. Auch Ulrich Müller lobte als Kassenprüfer die exakte Kassenführung und bat um Entlastung des Vorstandes. Die wurde auch von allen anwesenden Vereinsmitgliedern erteilt.Danach trugen die Schießsportleiter Uwe Grädner, Ilse-Marie Brockmann und die Damen- leiterin Elke Lieske ihren Jahresbericht vor und wiesen auf viele sportliche Erfolge hin. Auch der Bogensportleiter Udo Röver informierte über viele Aktivitäten seiner Sparte. Um im Wahlrhythmus der Satzung zu bleiben, wurden wieder Wahlen notwendig. Im vergangenen Jahr wurde der geschäftsführende Vorstand mit drei Personen besetzt. Dieses wollte man ändern, und alle Anwesenden wählten Thomas Kühn fü zwei Jahre einstimmig zum ersten Vorsitzenden. Ihm zur Seite bleiben weiterhin als seine Stellvertreter Walter Koch und Heinz Hermann Rathmann. Heinz Mahlberg ist für zwei Jahre als Schatzmeister gewählt. Vertreten wird er von Barbara Sieker. Der Schützenverein hat wieder eine Jugendleiterin. Gewählt für dieses Amt wurde Sandra Nolte. Bestätigt im Amt wurden: Erika Temme als stellvertretende Damenleiterin, Ilse- Marie Brockmann als Schießsportleiterin (internes Schießen), Sebastian Brockmann als Fahnenträger und Jana Faye Kelterborn als stellvertretende Bogensportleiterin. Die Kasse wird in diesem Jahr von Wolfgang Schimmer, gewählt für zweiJahre, und Rita Hennig geprüft. Die Wahl leitete Ulrich Müller.