Dittmar Brockmann vorn

Sieger beim Preisschießen in Godshorn

Schützenverein Godshorn. Beim Schützenverein Godshorn fand auch in diesem Jahr wieder ein Schweinepreisschießen statt. Schützenbruder Kurt Geveke gab die Schießergebnisse bekannt. Den Bestteiler (11,8) erzielte er selbst und erhielt den Rehkitz-Wanderpokal. Die geforderten 30 Teiler für die Erringung des Handke- Wanderpokals (Keiler) schoss Dittmar Brockmann. Den ersten Platz (Gesamtteiler 49,0) belegte ebenfalls Dittmar Brockmann. Platz zwei ging an Kurt Geveke und der dritte Platz an Hans-Dieter Kahle. Alle Beteiligten gingen nicht leer aus und erhielten etwas für ihren Kochtopf. Nach der Siegerehrung fand in den Räumen des Schützenhauses ein Grünkohlessen statt.