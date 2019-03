Dritter Platz beim Tanz-Contest

MTV-Tanzgruppe „Foxys“ erfolgreich beim Dance2u Contest

MTV Engelbostel-Schulenburg. „Gigantischer Tanz-Contest in Bodenwerder“ so titelte der „Tägliche Anzeiger“ in Holzminden den Tanzwettbewerb. Bei dem größten Norddeutschen Tanzwettbewerb "Dance2u" der Niedersächsischen Turnerjugend erreichten die MTV Tanzgruppe "Foxy´s" unter Leitung von Joana Meyer und Lisa-Marie Schulze den dritten Platz in der Altersklasse "Kids" bis zehn Jahre. Mit der Choreografie nach dem Titel „Jennie“ von Felix Jaehn konnten sie die Juroren überzeugen. Damit blicken die "Foxy´s" auf ein erfolgreiches Wochenende zurück.Das Dance2u ist ein von der NTJ veranstalteter Tanzwettbewerb in den Bereichen Jazz, Modern, HipHop, Street und Video Clip Dance. Seit der Premiere 2006 erfreut sich das Dance2u immer größerer Beliebtheit und gehört mittlerweile zu Norddeutschlands größten Tanzwettbewerben. Die Tanzgruppen werden ihrem Alter entsprechend in vier Altersklassen eingeteilt: Kids, Teens, Seniors und Adults. Der Ausrichter dieses Jahr war TC Jahn Hehlen & Turnverein Bodenwerder im Turnkreis Holzminden.Wer Interesse am MTV-Kindertanzen hat kann sich gerne melden bei Andreas Witte, Tel: 0511/743875, E-Mail: witte@mtv-engelbostel-schulenburg.de oder Hans-Werner Gerke, Tel: 0511/742825, E-Mail: gerke@mtv-engelbostel-schulenburg.de. Die Übungstermine sind am Donnerstag von 16:15 17 Uhr für drei bis acht Jahre und 17 bis 18 für acht bis 15 Jahre (Foxy’s) im MTV-Mehrzweckraum.