Dritter Platz für die Foxy's

Kids überzeugten beim „Rock your Contest“

MTV Engelbostel-Schulenburg. Nachdem die MTV-Tanzgruppe „Foxys“ Anfang Juni diesen Jahres erfolgreich beim „Dance2u“ Contest in Schweinfurt teilgenommen hatten, reisten sie Ende September nach Wolfenbüttel. Dort veranstaltete die „Inspired by Dance e.V.“ einen Tanzwettbewerb in den Bereichen Jazz, Modern, HipHop, Street und Video Clip Dance. „Rock your Contest“, der Tanzwettkampf, den keine Tanzgruppe verpassen darf, so lautete die Ausschreibung. Mehr als 900 Teilnehmer in über 70 Gruppen nahmen teil. In der dortigen Lindenhalle traten verschiedene Altersklassen mit ihren einstudierten Performances gegeneinander an.Früh morgens begaben sich die Mädchen im Alter von acht bis elf Jahren auf die Reise nach Wolfenbüttel. Nach der Begrüßung machten sie sich startbereit. Vor der Halle wurde noch fleißig für den großen Auftritt geübt. Etwas verspätet ging es dann endlich los. Die Aufregung stieg, vor allem bei den Mädchen, für die es der erste Wettkampf war. Jede Tanzgruppe wurde von den Zuschauern frenetisch angefeuert. In der Sichtungsrunde der Altersklasse „Kids“ gaben die Mädchen alles, und ihr Können wurde belohnt. Völlig unerwartet teilten die Kampfrichter die Foxy’s in die Kategorie „Fortgeschritten“ ein. Gegen eine harte Konkurrenz zeigten sie noch einmal, was sie im letzten halben Jahr so intensiv mit den Trainerinnen Joana Meyer und Lisa-Marie Schulz geübt hatten. Voller Spannung hieß es nun warten auf die Siegerehrung. Und da war er: ein weiterer Pokal! Die Foxy’s erreichten in der Altersklasse „Kids fortgeschritten“ den dritten Platz, unfassbar!Wieder einmal liegt ein erfolgreicher Wettkampf hinter der Tanzgruppe „Foxy’s“. Der Ehrgeiz ist geweckt und motiviert beginnt die Gruppe mit den Vorbereitungen für den nächsten Wettkampf „Dance2u“.Wer Interesse am Kindertanzen hat, kann sich gerne informieren auf der MTV Homepage www.mtv-engelbostel-schulenburg.de.